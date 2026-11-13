TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, NTV'ye konuştu: Elektrifikasyon kaçınılmaz

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31 ), Antalya'da devam ediyor. Zirvede elektrifikasyon ve finansman başlıkları öne çıkıyor.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici de bu kapsamda NTV'nin sorularını yanıtladı.

"Ben Türkiye için çok faydalı buldum. Global ortağımız BNP Paribas’dan da çalışma arkadaşlarımız var burada. Onlardan bir evvelki COP'la kıyaslamalarını rica ettiğimde en iyi COP'lardan biri olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundular." diyen Leblebici, şöyle devam etti:

"Türkiye doğru bir misyon üstlendi diye düşünüyorum. Geçmişte daha çok konuşma, daha az aksiyon vardı. Doğal olarak konuşmaların olması gerekiyor, şimdi Türkiye aksiyon tarafını hayata geçirttirmeyi başarırsa çok iyi bir sonuç olacak diye düşünüyorum."

Leblebici, ortağı BNP Paribas'ın rolüyle ilgili de “BNP Paribas’nın olmasının şöyle bir faydası var. Yapılan her şeyin bir regülasyona ihtiyacı var. Bir yağmurun yağması, nehre dönüşmesi sonra da bir baraj oluşması için baraj inşa ediyoruz, bu şekilde yönlendiriyoruz. Regülasyon da o görevi görüyor. BNP zaten Avrupa'da bu işlere odaklanan, öncülük eden bankalardan biri.” diye konuştu.

Leblebici, elektrifikasyon hedefinin önemine dikkat çekti, Türkiye'nin avantajlı bir konumda olduğunu söyledi:

“Elektirifikasyon kaçınılmaz. Bizim kaynaklarımız açısından da baktığınızda son dönemde dünyada olan kargaşayı gördüğümüzde bunun ne kadar ihtiyaç olduğu da ortada. Yeni teknoloji deniz üstü rüzgar tribünlerine doğru yönlendiriyor. Türkiye bu konuda avantajlı, o nedenle yeni yatırımlar gelecek diye düşünüyorum.”

Leblebici, sözlerini noktalarken “Türkiye'nin öncülük edebileceği çok fazla iş var, somut örneklerini yavaş yavaş göreceğiz. Bunların hayata geçtiğini gördüğümüzde COP31 amacına ulaşmış olacak. Tabii ki burada bize de görev düşüyor. Biz de bunun finansmanını yapmaya çalışacağız.” ifadesini kullandı.