Tekmeli yumruklu kavga karakol önüne taşındı

Olay, saat 20.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan iki grup, D-100 kara yolu kenarında yeniden kavgaya tutuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafları ayırarak Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü.

Kavgayı duyan tarafların yakınları, Bahçelievler Polis Merkezi önünde toplandı. Burada karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgaya karışan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı