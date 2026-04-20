Tescilsiz plaka kullanan sürücüye ceza

Burdur Emniyet Müdürlüğü’nün plaka tanıma sistemi kayıtlarında, çevre yolunda tescil kaydı olmayan plakalı bir kamyonetin seyir halinde olduğunun belirlenmesi üzerine bölge trafik ekipleri harekete geçti. Kamyonet, sanayi kavşağında durduruldu. Yapılan kontrolde araçta takılı plakanın tescil kaydının bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücü A.D.’ye 'Tescil kaydı olmayan plaka kullanmak' suçundan 140 bin lira idari para cezası kesildi.

Kamyonet, 1 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekilirken, A.D.'nin ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu.