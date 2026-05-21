Tokat'ta taşkın riski sürüyor: Turhal'da 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi

21.05.2026 10:27

NTV - Haber Merkezi
Tokat’ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle taşkın riski devam ediyor. Dün, ilçeye bağlı 15 mahalle ve 7 köy boşaltılmıştı. Önlemlerin üst seviyede tutulduğu ilçeden son durumu Erce Tiren aktardı.