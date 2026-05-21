Tokat'ta taşkın riski sürüyor: Turhal'da 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi
21.05.2026 10:27
NTV - Haber Merkezi
Tokat’ın Turhal ilçesinde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle taşkın riski devam ediyor. Dün, ilçeye bağlı 15 mahalle ve 7 köy boşaltılmıştı. Önlemlerin üst seviyede tutulduğu ilçeden son durumu Erce Tiren aktardı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.