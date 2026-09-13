Trafiği tehlikeye attı: Ters yönde ilerledi

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolu Dörtyol mevkisinde motosiklet sürücüsü ters yöne girdi. Sürücü, araçların geliş yönünün aksine ilerleyerek adliye kavşağına kadar devam etti. Trafikte tehlikeli yolculuk yapan motosiklet sürücüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motosikletin kara yolunda ters yönde ilerlediği görüldü.