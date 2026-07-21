Trafik magandası taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı
21.07.2026 12:44
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir trafik magandası, sol şeritten sağ şeride geçmek için yolda durunca arkasındaki taksi korna çaldı. Tepki gösterilmesine sinirlenen maganda, küfürlerle taksiciyi takip ederek önünü kesti.
Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeyken sol şeritte duran sürücü, sağ şeride geçmek istedi. O sırada arkasındaki taksici korna çalarken, tepki gösterilmesine öfkelenen adam küfür etmeye başladı. Taksicinin ilerlemesi üzerine uzun süre takip ederek yolunu kesen trafik magandası, ardından aracından inerek taksiyi yumrukladı.