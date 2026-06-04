Trafikte dehşet: 2 kişi, kamyonet sürücüsünü sopayla darbetti

Olay, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte 2 kişi ile kamyonet sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada yanlarında pompalı tüfek bulunan 2 kişi, kamyonet sürücüsünü aracından indirerek sopayla darbetti. Bu sırada kavga eden şüpheliler yere düştü. Panik yaratan olay, trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.