Trafikte gergin anlar: Ters yöne giren sürücü ile motokurye arasında tartışma çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde, Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi Karaman Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; motokurye Danyal Eryılmaz, sokakta seyir halindeyken ters yönden gelen otomobille karşılaştı. Eryılmaz’ın yol vermemesi üzerine otomobilin sürücüsü, geri gidip aracını park etti. Ardından sürücü ile Eryılmaz arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmaya çevredekiler müdahale edip tarafları ayırdı.