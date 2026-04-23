Trafikte kavga eden sürücü ve yolcuya 360 bin lira trafik para cezası

Esenyurt 'ta, aracıyla seyir halinde ilerleyen sürücü ve yanındaki yolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte bir başka sürücü ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü S.T. ve yolcu M.D., tartıştıkları araç sürücüsüne ve aracına saldırdı. Saldırıya uğrayan sürücü o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye çalışmaları sırasında şahıslar tespit edildi.

Sürücü ve yolcuya 360 bin lira idari trafik para cezası

Tespit edilen sürücü ve yolcu kısa sürede yakalandı. Şahıslar hakkında, Karayolları Trafik Kanununun ‘trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesi uyarınca, 360 bin lira idari trafik para cezası kesildi. Öte yandan kavga eden sürücülere ait iki araç, 60 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca, araç sürücüsü S.T ve yolcu M.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.