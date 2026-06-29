Trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı; 180 bin lira para cezası kesildi

Olay, Beylikdüzü’nde meydana geldi. Trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen bir kişi, aracından inerek diğer sürücüye saldırarak küfür etti. Bu sırada çevredekiler araya girerek saldırgan sürücüyü ikna etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri saldırgan sürücüyü yakalamak için harekete geçti.

180 BİN LİRA PARA CEZASI

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın A.Ç. olduğunu belirledi. A.Ç.’ye, ‘Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek’ maddesinden 180 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, araç ise 60 gün trafikten men edildi. A.Ç., adli işlemler için polis merkezine teslim edildi