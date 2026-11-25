Olay, sabah saatlerinde Menderes Mahallesi 365. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde ilerleyen sürücü, karsışdan gelen aracın kendisine yol vermesini istedi. İki sürücü tarıtşmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer sürücünün aracını geri almaması üzerine öfkelenen sürücü, diğer sürücüye hakaret ederek aracının camını yumrukladı. Ters yönden geldiği iddia edilen öfkeli sürücü çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

CAMI YUMRUKLADIĞI ANLAR KAMERADA

O anlar saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın camını yumruklayan sürücünün küfür ettiği anlar görülüyor. Çevredekiler sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, diğer sürücünün "Saldırıyor bana", "Aracı yumrukluyor" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor.