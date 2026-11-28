Olay, Alikahya Mahallesi'ndeki tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta bekleyen genç kadının yanına koşarak gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle saldırdı.



Şüphelinin şiddetine karşı kendisini korumaya çalışan genç kadın, bu sırada saldırganın kolundan tutması üzerine kurtulmak için çaba gösterdi. Saldırganın darbettiği genç kadın, bir süre sonra kendisini kurtararak olay yerinden kaçtı. Saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın zihinsel engelli olduğu, olay sırasında elinde bıçak bulunduğu da öğrenildi.