Tünele dökülen yağ kazaya neden oldu: 1'i polis 3 yaralı

10.06.2026 16:36

DHA
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Şişli'de Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde yola döküldüğü değerlendirilen yağ nedeniyle meydana gelen kazada göreve giden yunus polisi ile 2 motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.