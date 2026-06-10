Tünele dökülen yağ kazaya neden oldu: 1'i polis 3 yaralı
10.06.2026 16:36
DHA
Şişli'de Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde yola döküldüğü değerlendirilen yağ nedeniyle meydana gelen kazada göreve giden yunus polisi ile 2 motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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