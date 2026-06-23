Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin anısına her yıl KKTC 'de yapılan arama kurtarma tatbikatının bu yıl 22'ncisi düzenlendi. Türkiye ve KKTC tarafından düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci safhası Girne'nin 101 Evler (St.Hilarion) bölgesinde bulunan 1 numaralı Vatan Sahası'nda yapıldı. Tatbikatı, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başta olmak üzere milli gözlemciler takip etti. Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC unsurları ile sivil kurum ve kuruluşların da yer aldığı 1,5 saatlik tatbikatı, Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ve Somali’den askeri gözlemciler de takip etti. Tatbikat , Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda düzenlenen brifing ile başladı. Brifingte konuşan, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, tatbikatın 2002'den bu yana düzenlendiğini aktardı. Konuşmanın ardından Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli'ye, Tümgeneral İlker Görgülü ile Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir tarafından anı objesi takdim edildi.

ARAMA KURTARMA HAREKATI CANLANDIRILDI

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı'nda yer alan sivil ve askeri personelin katılımıyla düzenlenen tatbikatın kara safhasında, İzmir Adnan Menderes-Lefkoşa Ercan Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren uçağın tehlike sinyali vermesi sonrası, arama kurtarma harekatı canlandırıldı. Tehlike sinyali veren uçak için yer tespit çalışmaları başlatıldı. Düşen uçak için merkez tarafından bölgeye KKTC arama kurtarma ekipleri, helikopter, ambulans helikopter ve sağlık personeli sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına destek istenmesi ile Türkiye'den de bölgeye 2 arama kurtarma uçağı, arama kurtarma helikopteri ile İHA ve arama kurtarma timi gönderildi.

AĞIR YARALILAR TAHLİYE EDİLDİ

Kurtarma ekipleri, 'fast drop' olarak tabir edilen hızlı iniş yöntemiyle helikopterden inerek ağır yaralılara ilk müdahaleleri yaparak bölgeden tahliye etti. Bölgedeki güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sırasında, itfaiye ekipleri uçakta çıkan yangına müdahale etti. Arama kurtarma köpekleri, canlıların yerini tespit etti, sağlık ekipleri ise yaralıları düşen uçaktan tahliye edip ambulanslarla hastaneye sevk etti. İtfaiye ekipleri uçaktaki yangını söndürürken, arama kurtarma ekipleri de uçaktan mahsur kalan diğer yolcuları atlama yatağı açarak kurtardı. Alan araması sırasında Arama Kurtarma Köpek Timi tarafından uçağın kuzeybatısında uçurum kenarında bir yaralının tespit edilmesinin ardından sivil savunma ekibi tarafından kazazede yolcu ambulans ile tahliye edildi. Dron kullanılarak ormanda tespit edilen diğer bir kazazede ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı bir helikopter tarafından kurtarıldı.