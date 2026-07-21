Uyku süremiz yılda 56 saat azaldı

Kaliteli uyku, insan sağlığı için kritik öneme sahip. Ancak sıcak geceler, uyku kalitesini düşürüyor ve uyku süresini kısaltıyor. İklim krizi üzerine çalışmalar yürüten Climate Central'ın son raporu, iklim değişikliği ile uyku arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Rapora göre aşırı sıcak geceler, son beş yılda ortalama bir kişinin yılda 56 saat daha az uyumasına neden oldu. Araştırmada Türkiye'den 15 şehir de yer alıyor. NTV Dış Haberler Editörü Derya Acemoğlu, iklim krizinin yarattığı bu sessiz tehlikeyi uzmanlara sordu.