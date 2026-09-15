Valeye verilen klasik otomobil kaza yaptı: Firma masrafı ödemedi

İstanbul’da bir sürücü, gözü gibi baktığı klasik otomobilini valeye teslim etti. Ancak saniyeler sonra kaza haberi geldi.

Kaza, 2025 yılının mayıs ayında İstanbul Beşiktaş’taki lüks bir restoranın önünde yaşandı. Ahmet Akın, üstü açık klasik otomobilinin anahtarlarını valeye teslim etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden vale, park halindeki başka bir otomobile çarptı.

İddiaya göre, kazanın ardından vale firması, klasik otomobilde oluşan hasarı karşılayacağının sözünü verdi. Ancak bu söz tutulmadı. Klasik otomobilin sahibi Ahmet Akın ise çözümü dava açmakta buldu.