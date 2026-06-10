Van'da faciadan dönüldü! Caddede yürüyenler son anda kurtuldu

10.06.2026 16:52

DHA
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Van'ın en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde, bir binanın dış cephesinden kopan beton parçalarının caddeye düşmesi paniğe neden oldu. Olay sırasında yoldan geçen bazı vatandaşlar, beton parçalarından saniyelerle kurtuldu.