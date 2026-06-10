Van'da faciadan dönüldü! Caddede yürüyenler son anda kurtuldu
10.06.2026 16:52
DHA
Van'ın en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde, bir binanın dış cephesinden kopan beton parçalarının caddeye düşmesi paniğe neden oldu. Olay sırasında yoldan geçen bazı vatandaşlar, beton parçalarından saniyelerle kurtuldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.