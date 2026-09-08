Vatandaşın görüntülü ihbarı polisi harekete geçirdi: 181 bin lira ceza

Olay, 6 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan 34 NHZ 679 plakalı otomobil ile 34 NAG 704 plakalı kırmızı Opel marka otomobil, araçların arasında art arda şerit değiştirerek ilerledi.

O sırada trafikteki bir vatandaş, 2 otomobilin makas atarak ilerlediği anları kaydetti. Vatandaş, çektiği görüntülerle birlikte durumu emniyet ekiplerine ihbar etti.

Vatandaşın görüntülü ihbarı üzerine harekete geçtiler

İhbarın ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri görüntüleri incelemeye aldı. Plakalar üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda araç sürücülerinin Muhammed Ali Y. ve Tunahan Ö. olduğu tespit edildi.

181 bin lira ceza kesildi

Yapılan işlemlerde 34 NHZ 679 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammed Ali Y.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G ve 73/B maddeleri kapsamında 91 bin lira, 34 NAG 704 plakalı otomobilin sürücüsü Tunahan Ö.'ye ise 46/2-G maddesi kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

İki sürücüye toplam 181 bin lira ceza kesilirken, sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. İki otomobil de çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürülerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan 2 otomobilin trafikte art arda şerit değiştirerek makas attığı anlar, ihbarda bulunan vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.