Venezuela’da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler yıkıma yol açtı
25.06.2026 09:11
İHA
Venezuela’da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas dahil birçok şehirde yıkıma yol açtı. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, güvenlik riski nedeniyle halka evlerine girmeme uyarısında bulundu.
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