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Venezuela’da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler yıkıma yol açtı

25.06.2026 09:11

İHA
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Venezuela’da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas dahil birçok şehirde yıkıma yol açtı. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, güvenlik riski nedeniyle halka evlerine girmeme uyarısında bulundu.