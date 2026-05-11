Yakalanınca dakikalarca polise dil döktü hem 225 bin liradan hem ehliyetinden oldu

Olay, gece saatlerinde Burdur - Fethiye kara yolunda bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 68 DS 655 plakalı oto kurtarıcı, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacının ardından oto çekici Şair Nedim Caddesi üzerine durduruldu. Sürücü E.Ç.'ye yapılan alkol kontrolünde 0.41 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından sürücüye cezai işlem uygulandığı esnada sürücü, polisten kaçmadığına dair uzun süre polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı. Çabaları başarısız olan E.Ç.'ye 225 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu, bahse konu oto kurtarıcı ise 2 ay süreyle trafikten men edildi. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.