Youtuber Ruhi Çenet NTV'ye virüslü gemiyi anlattı: Bu tehlikeyi hiç aklımıza getirmedik
07.05.2026 09:09
NTV - Haber Merkezi
Gözler, Atlas Okyanusu’nda seyir halinde olan cruise gemisine çevrildi. Hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide, YouTuber Ruhi Çenet de bulunuyordu. Yolculuğunu yarıda kesen Çenet, gemide yaşananları NTV’ye anlattı.
