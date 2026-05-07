Youtuber Ruhi Çenet NTV'ye virüslü gemiyi anlattı: Bu tehlikeyi hiç aklımıza getirmedik

07.05.2026 09:09

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Gözler, Atlas Okyanusu’nda seyir halinde olan cruise gemisine çevrildi. Hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide, YouTuber Ruhi Çenet de bulunuyordu. Yolculuğunu yarıda kesen Çenet, gemide yaşananları NTV’ye anlattı.