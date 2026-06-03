Yürüteciyle zorlanan kadının yardımına yunus polisi yetişti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri ekipleri, engelli yürüteciyle merdivenleri çıkamayan bir kadın gördü. Ekipler, kadını bulduğu sandalyeye oturmasını sağlayıp evine kadar taşıdı. Yaşlı kadın kendisine yardım eden polislere, “Sağ olun Allah sizden razı olsun. Allah işlerinizi rast getirsin” diyerek dua etti.