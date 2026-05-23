Yüzde yüz doluluk oranına ulaştı: ''Baraj 7 yıldır ilk defa bu kadar doldu''

Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Oltu ilçesinde, bu yıl etkili olan yoğun yağışlar barajı yeniden doldurdu. Oltu Çayı üzerinde bulunan Ayvalı Barajı’nın doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı öğrenildi. İş adamı Fuat Demir, "Ayvalı Barajı 7 yıldır ilk defa bu kadar doldu. Şu anda doluluk kapasitesinin üzerine çıkmış durumda. Bu nedenle baraj kapaklarının açılması muhtemel görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yoğun yağışların hem tarımsal sulama hem de enerji üretimi açısından olumlu katkı sağladığı belirtilirken, barajdaki yüksek su seviyesinin önümüzdeki dönemde de üretime önemli katkı sunması bekleniyor.