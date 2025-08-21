Villa bahçesindeki ceset soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı: Amcadan teşekkür mesajı

Büyükçekmece'de villa inşaatının bahçesinde gömülü halde bulunan Nametullah S'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan amca ve 2 yeğeni cezaevinden getirildikleri savcılıkta suçlarını itiraf etti. Şüphelilerden amca Cebrail K'nin ifadesinde "Alacak verecek meselesi yüzünden onu döverek öldürdükten sonra inşaatın istinat duvarı kenarına gömdüm. Ertesi gün dozerle üzerini toprakla kapattım" dediği öğrenildi.



Küçükçekmece’de geçtiğimiz haziran ayında kaçırılan ve önceki gün bir villa inşaatında gömülmüş halde bulunan yabancı uyruklu Nametullah S.'nin cesediyle ilgili soruşturma sürüyor. 18 Haziran 2025'te sosyal medyada bir kişinin zorla otomobile bindirildiği görüntülerin yayınlanmasının ardından 20 Haziran'da polise teslim olan Cebrail K. ile 2 yeğeni ifadelerinde, görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu belirterek "Biz Afgan Ali olarak bildiğimiz kişiyi yolda gördük. Bize 10 bin lira borcu vardı. Paramızı geri isteyince bize küfür etti. Biz de onu alıp karakola götürmek için otomobile bindirdik. Ancak çok sarhoştu, yolda bu niyetimizden vazgeçip onu indirdik" cümlelerini kullandı. Şüpheliler, haklarında kimsenin şikayetçi olmaması üzerine çıkarıldıkları adliyede serbest bırakıldı.



KAYIP MÜRACAATI ÜZERİNE YENİDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI



2 Temmuz 2025'te polise yapılan müracaat soruşturmanın seyrini değiştirdi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne konsolosluk aracılığıyla başvuran yeğeni Nametullah S’den 1 aydır haber alamadıklarını, sosyal medyada bir kişinin zorla otomobile bindirildiği görüntülerdeki kişiye çok benzediğini söyledi.