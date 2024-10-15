Villa inşaatında feci ölüm

Çorum'da Irak uyruklu M. Saleh Mohammed (47), Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki villanın inşaatında çalıştığı sırada kullandığı taşlama makinesinin ucunun parçalanarak başına saplanması sonucu ağır yaralandı.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentte bulunan özel hastaneye kaldırılan Mohammed, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Mohammed'in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.