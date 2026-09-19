Villa ve bungalov kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık. 2 şüpheli tutuklandı

Antalya’da internet üzerinden verilen villa ve bungalov kiralama ilanlarıyla bir kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, villa ve bungalov kiralama ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada, A.Ç. isimli kişinin internet üzerinden villa ve bungalov kiralama ilanı veren şüphelilerle iletişime geçtiği, kendisine bildirilen farklı banka hesaplarına para gönderdiği ve bu yöntemle dolandırıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 3 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.