Villada dehşet: Birlikte yaşadığı kadını ve 7 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkıştı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını ve 7 yaşındaki kızını silahla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı.

Villada dehşet: Birlikte yaşadığı kadını ve 7 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkıştı

'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki bir villada Necip O. (37), birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Shaxnoz L. ve çocukları Şehrinin O.'yu (7) tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

MEKTUP BIRAKIP AKRABALARINI ARAMIŞ

Necip O.'nun olaydan önce İstanbul'da yaşayan akrabalarını arayarak, "Biz intihar edeceğiz." diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.

Necip O.'nun akrabalarının da komşularına verdiği, komşularının da villaya gidip pencereden bakınca aile bireylerini kanlar içinde yerde yatarken görüp polise bildirdiği kaydedildi.

Villada dehşet: Birlikte yaşadığı kadını ve 7 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkıştı - 1 Evde yapılan aramada Necip O.'nun bıraktığı bir mektup bulundu.

Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan, yapılan müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Necip O.'nun Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cansız bedenleri ise Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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