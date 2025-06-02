Villada kenevir bahçesi

İzmir'in iki ilçesinde bir villayı kenevir bahçesine dönüştüren 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 212 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Villada kenevir bahçesi

veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisinin edinilmesi üzerine Aliağa ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Aliağa ve Menemen ilçelerinde bulunan iki farklı adreste yapılan aramada, 212 kök bitkisi ve 9 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

Villada kenevir bahçesi - 1

Villanın odalarını bahçesine dönüştüren 3 kişi yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan (O.G.), (C.A.) ve (İ.G.) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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