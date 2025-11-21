Villalar, arabalar, motosikletler... 10 milyar liralık bahis şebekesine operasyon
21.11.2025 10:51
AA, DHA
Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı. Triplex ve dublex villalar ile çok sayıda taşınmaza el konulan soruşturmada, şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar liralık para trafiği tespit edildi.
Niğde merkezli yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma başlattı.
14 ŞEHİRDE 37 İSİM BELİRLENDİ
Ekiplerin Niğde merkezli Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'da 37 kişiye yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 27 şüpheli yakalandı.
Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu
SEKİZ ZANLI İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Ayrıca yurt dışında olduğu tespit edilen sekiz zanlı hakkında kırmızı bültenle arama emri çıkartıldı.
Operasyonda, 38 cep telefonu, 20 SIM kart, 11 bilgisayar, 4 tablet, 1 hard disk, 6 flash bellek, 4 SD kart, 22 CD, 1 fotoğraf makinesi, 23 fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar liralık para trafiği olduğu belirlendi.
TRİPLEX VİLLALAR, ARABALAR VE MOTOSİKLETLERE EL KONULDU
Yaklaşık 10 milyar lira para hareketi tespit edilen soruşturmada, 447 banka hesabı, 3 triblex daire, 2 villa, dublex daire, 14 mesken, 7 dükkan, 10 tarla, 3 arsa, 15 araç ve 8 motosikleten oluşan toplam 399 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.