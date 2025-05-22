Villanın içinden uyuşturucu tarlası çıktı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde odaları uyuşturucu tarlasına çevrilen bir villaya operasyon düzenlendi. Bir şüpheli tutuklandı.

Villanın içinden uyuşturucu tarlası çıktı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Seferihisar'da madde ticareti yapan zehir tacirleri tarafından kullanılan bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çerçevesinde villaya giden ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Odaları adeta kenevir tarlasına dönüştürülmüş villada toplam 234 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 745 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili O.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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