Villaya kumar baskını: Dolaplara saklandılar

İzmir'de kumar oynadıkları belirlenen şüpheliler dolaplarda saklanmaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir villada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.



Ekipler, Çamlık yol mevkisinde bulunan villaya baskın yaptı. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler, villanın ışıklarını kapatarak katlardaki odalarda bulunan dolaplara saklandı.



Kumar oynatmak için villayı kiraladığı iddia edilen S.D, ikamete gelen polis ekiplerine kapıyı açtı. Villada detaylı arama yapan ekipler, kumar oynayan şüphelileri saklandıkları dolaplarda tespit ederek yakaladı.



Olayda 12 şüpheliye 52 bin 275 lira para cezası uygulanırken, S.D'ye yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

Bursa'da da kumar operasyonu vardı. osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan 2 iş yerinde kumar oynatıldığını bilgisini alan ekipler, eş zamanlı olarak kumarhanelere baskın düzenledi. Bir kişi, gözaltı işlemi yapan polisten kaçarak bahçedeki ağaca çıktı.



Dalların arasına gizlenmeye çalışan kişi, polis ekiplerinin dikkatinden kaçamadı. Ağacın üstünde fark edildikten sonra polisin "İn aşağıya, gel buraya" demesine rağmen dikkate almayan kişi polisin uzun uğraşları sonucunda saklandığını düşündüğü yerden inerek polise teslim oldu.



117 BİN LİRA CEZA



Eş zamanlı olarak iki kumarhaneye yapılan baskında 34 kişi gözaltına alınırken, 8 oyuncunun kumar oynadığı tespit etti. İş yerlerinde bulunan kumar oynamak için hazırlanmış çipler, para yerine kullanılan jolly joker kağıtları, bir miktar para ve çok sayıda iskambil kağıdı muhafaza altına alındı. Kumar oynayan 8 kişiye toplam 9 bin 800 lira idari ceza uygulanırken iki iş yerinin işletmecisine kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan idari işlem uygulandı.



Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 34 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 107 bin 100 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

PARKA GİTMEK SERBEST, OYNAMAK YASAK