Villaya yasa dışı bahis operasyonunda 9 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Silivri'deki bir villada yasa dışı bahis faaliyetlerinin ve finansal işlemlerinin yapıldığını tespit etti.

Çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından villaya yönelik özel harekat destekli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.