Villayı uyuşturucu serasını çevirmiş. Bir kişi gözaltında
26.11.2026 03:01
Beykoz'da uyuşturucu serasına dönüştürülen villaya operasyon düzenlendi.
Beykoz'da 3 katlı villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; Riva Mahallesi’nde bulunan müstakil 3 katlı villada uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde edinilen bilgiler üzerine operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Villada yapılan aramalarda; 536 kök Hint keneviri, 150 gram esrar, 5.000 TL nakit para, 6 adet cep telefonu, 79 adet LED aydınlatma, 19 adet vantilatör, 1 adet nem alma makinesi, 6 adet klima, 6 adet zirai ilaç kutusu, 3 adet havalandırma fanı, 1 adet ilaçlama pompası, 1 adet çadır, 1 adet vakum makinesi, 1 adet çelik kasa, 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.