Vinç faciasına 15 yıl hapis istendi

İzmir'deki vinç faciasında istenen cezalar belli oldu.

Otel inşaatındaki kule vinç, yükseltme çalışmaları sırasında devrilmiş 6 işçi hayatını kaybetmişti.



Yürütülen soruşturmanın ardından 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede; Emrullah Yolçi, Muhammet Yolçi, Fikret Kamil Aydın ve İrfan Kasırga'nın yanı sıra firmanın ortağı Alim Emiroğlu (39), ölen işçilerin bağlı olduğu taşeron firmanın sahibi Naci Özel (43) ve kule vinç firma sahibi Savaş Akkaya (43) hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İSTİRAHATTEKİ İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ

İddianamede, kazanın oluşu hakkında bilgiler yer aldı.

Olay günü, kule vincin 110 metre yükseklikten 116 metreye yükseltilmesi işinin Aslan Akkaya ve Ali Şükrü Duru tarafından yapıldığı, 2 işçinin vinci yükseltmede kullanılan teleskobun etrafındaki çalışma platformunda çalıştıkları belirtildi. Kule vinç operatörü Ümit Kara'nın ise hemen üstlerinde operatör kabininde kule vinci yükseltilmesi işini yapan çalışanların talimatlarına göre, yükseltmede kullanılan 2 adet mastı kaldırma işini yaptığı belirtildi.

Kule vincin, kanca ucuna denge ağırlığı takılmaması, teleskopun bağlantı pimlerinin ve birbirine eklenen 2 adet mastın pimlerinin vincin alt kısımlarına eksiksiz olarak monte edilmemesi ve kulenin hareket ettirilen bölümünün uygun şekilde inşaata tam olarak sabitlenmemesi nedeniyle yükseltme işi yapılırken, mastlarında mekanik gerilme ve burulma etkisiyle yaşanan deformasyon sonucu üst donanımlarının devrildiği de iddianamede belirtildi.

"ÇALIŞANLARIN BULUNMASI ENGELLENMEMİŞ"



İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, dosya içeriğinde kule vincin yükseltilmesi işi esnasında bu konularda yeterli bilgiye sahip ve uzmanlığı bulunan teknik 1 kişinin görevlendirilmediğinin anlaşıldığının altı çizildi.

Aslan Akkaya ve Ali Şükrü Duru'ya kule vinç tamiri, tadili ve kontrolünün yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitim verildiğine dair herhangi bir sertifika bulunmadığı da raporda yer buldu.

Duru ile Akkaya'nın emniyet kemeri kullanmadıkları, kule vinçten bağımsız olarak dikey yaşam hattı tesis edilmediğine de yer verildi. İnşaat iş yerinde, barınma yeri olarak tesis edilen alanın kule vincin hemen alt kısmında olduğu, kazaya maruz kalan işçilerin bulundukları konteynerin kule vinç gövdesine olan uzaklığının yaklaşık 5 metre olduğunun tespit edildiği de raporda yer aldı.

Kule vinç kaldırma işi esnasında alt kısımda çalışanların bulunmasının engellenmediği, mesai bitimi olan saat 17.00'den sonra işçilerin konteynerde bulunma olasılığının yüksek olduğu saatte kule vincin yükseltilmesi işine devam edildiğinin altı çizildi.





