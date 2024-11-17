Vincin kopan çelik halatı işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki inşaatta, vincin kopan çelik halatı üzerlerine düşen 2 işçi yaralandı.
Olay, kırsal Cerrah Mahallesi’ndeki bir apartman inşaatında meydana geldi. Ömer B. (29) ile Ersin D. (25), inşaatın üst katlarına malzeme çıkardıkları sırada, vincin çelik halatı koptu.
2 işçi, üzerlerine düşen çelik halat nedeniyle yaralandı. İşçiler, özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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