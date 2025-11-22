Vinçte elektrik kablosuna temas eden işçi öldü
22.11.2025 23:07
DHA
DHA
Manisa'da inç yardımıyla inşaata demir taşıyan işçi, kabloya temas etmesi nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3 katlı apartman inşaatında vinç yardımıyla inşaata demir taşıyan işçilerden Alperen Sarp, yüksek gerilimli elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Alperen Sarp’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sarp'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.