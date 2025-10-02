Virajı alamadı, ağaca çarptı: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan motosiklet ağaca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.
Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde motosiklet kazası meydana geldi.
Muhammet S.Y.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yolun sağındaki ormanlık alana girdi.
30 METRE SÜRÜKLENDİ
Yaklaşık 30 metre ilerleyen motosiklet çam ağacına çarparak durabildi.
Kazada motosikletli Muhammed S.Y. ile yolcu koltuğundaki Ethem G.T. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Etiketler :
- Motosiklet
- Antalya Manavgat
- Trafik Kazası