Virajı alamadı, bariyerlere çarpıp yaralandı

Siirt'te virajı alamayan sürücü, bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.

Virajı alamadı, bariyerlere çarpıp yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Kezer Köprüsü'nde otomobilin sürücüsü Çetin Yiğit, virajı alamaması sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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