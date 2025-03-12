Virajı alamadı, dereye uçtu: Beş yaralı
İstanbul Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, virajı alamayarak dereye uçtu. Kazada beş kişi yaralandı.
İstanbul Pendik’te kontrolden çıkan otomobil, dereye uçtu.
Olay, saat 07.00 sıralarında Kurtköy Mahallesi’ndeki Rize Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre 06 RHR 62 plakalı otomobil, hızlı şekilde giderken sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaşanan kazada araçta bulunan beş kişi yaralandı.
Yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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