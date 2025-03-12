Virajı alamadı, dereye uçtu: Beş yaralı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaşanan kazada araçta bulunan beş kişi yaralandı.



Yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.