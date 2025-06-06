Virajı alamadı, gölete uçtu: 2 yaralı
Vanda sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobil Sıhke Göleti'ne uçtu. Kazada yaralanan 2 kişiyi araçtan ekipler ve vatandaşlar çıkardı.
Van'da kontrolden çıkan otomobil gölete devrildi.
Kaza akşam saatlerinde İpekyolu ilçesine Bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün virajda direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, Sıhke Göleti'ne uçtu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 2 kişi, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarıldı.
Hafif şekilde yaralandıkları belirlenen 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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