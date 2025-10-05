Virajı alamayan elektrikli bisiklet devrildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli bisiklet virajı alamayıp devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Manavgat ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi.
Gizem D.D.Ş.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, 4589 Sokak istikametine sola dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar devrilen elektrikli bisiklette bulunanların yardımına koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Gizem D.D.Ş. ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Navide D. yaralandı.

