Virajı alamayan elektrikli bisiklet devrildi

Manavgat ilçesi Güllük Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Gizem D.D.Ş.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, 4589 Sokak istikametine sola dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazayı gören vatandaşlar devrilen elektrikli bisiklette bulunanların yardımına koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



İKİ KİŞİ YARALANDI



Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Gizem D.D.Ş. ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Navide D. yaralandı.