Virajı alamayan kamyon yan yattı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Gökceli-Bayat köyü kavşağında, Ekrem Akkuş idaresindeki Iğdır İl Özel İdaresi'ne ait kum yüklü kamyon, virajı alamayınca yan yattı.



İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yan yatan aracının içinde yaralanan sürücüye, sağlık ekipleri kırılan camdan ulaşarak müdahale etti. Araçta yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, camdan çıkarılıp Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.