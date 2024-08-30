Virajı alamayan kamyonet 5 metre yüksekten uçtu

İstanbul Başakşehir'de virajı alamayıp demir korkulukları aşarak 5 metre yükselikten bahçeye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Virajı alamayan kamyonet 5 metre yüksekten uçtu

'un Başakşehir ilçesinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda ilerleyen S.U. idaresindeki 35 MAP 18 plakalı kamyonet, sürücüsünün virajı alamaması sonucu demir korkuluklara çarparak, yol kenarındaki istinat duvarından MASKO Mobilya Kenti'nin bahçesine düştü.

Çarpmanın etkisiyle demir korkuluğun bulunduğu duvarın bir kısmı çökerken, sürücü ters dönen kamyonetin içinde sıkıştı.

verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Virajı alamayan kamyonet 5 metre yüksekten uçtu - 1

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından kamyonette sıkışan S.U'yu kurtardı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, 5 metre yükseklikten bahçeye düşen kamyoneti bulunduğu yerden kaldırma çalışması sürüyor.

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