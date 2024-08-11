Virajı alamayan otomobil, şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayan İran plakalı otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Virajı alamayan otomobil, şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Esendere yolu üzerindeki Dilimli Barajı yakınlarında meydana geldi.

Esendere yönünden gelen İran plakalı otomobil, Dilimli Barajı yakınlarında virajı alamayarak şarampole uçtu.

Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öne Çıkan Video

Bangladeş'e Nobel ödüllü başkan: Muhammed Yunus NTV'ye konuşmuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinop'ta telefonda dolandırıcılık yapan 2 kişi Kastamonu'da yakalandı

Sinop'ta telefonda dolandırıcılık yapan 2 kişi Kastamonu'da yakalandı

Antalya'da halk otobüsünde yangın paniği: Alevler bir anda tüm aracı sardı

Antalya'da halk otobüsünde yangın paniği: Alevler bir anda tüm aracı sardı

Kocaeli'de gece çaya giren kişi boğuldu

Kocaeli'de gece çaya giren kişi boğuldu

Antalya'da ormanlık alanda piknik ateşi yakan 3 kişiye para cezası verildi

Antalya'da ormanlık alanda piknik ateşi yakan 3 kişiye para cezası verildi

Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...