Virajı alamayan otomobil, şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Esendere yolu üzerindeki Dilimli Barajı yakınlarında meydana geldi.



Esendere yönünden gelen İran plakalı otomobil, Dilimli Barajı yakınlarında virajı alamayarak şarampole uçtu.



Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralandı.



Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.