Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir otomobilin şarampole çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yenikent mevkiinde Merinos Kavşağı yakınlarında Ali Ç. (20) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırımda oturan vatandaşların arasına daha sonra ise şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada kaldırımda oturduğu esnada otomobilin çarptığı Fikret C. (52), yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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