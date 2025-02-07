Virajı alamayan otomobil takla atarak denize düştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Erdek-Edincik yolunda virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak denize düştü. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Virajı alamayan otomobil takla atarak denize düştü

Kaza, Erdek-Edincik karayolunda meydana geldi. 10 AFA 613 plakalı otomobiliyle Erdek'ten Edincik istikametine seyir halinde olan Özay Ergin, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Virajı alamayan otomobil takla atarak denize düştü - 1

Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı ve kayalıkları aşarak denize düştü. Yan yatan otomobilden sürücü, kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen ekipler, vinç yardımıyla aracı denizden çıkardı.

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