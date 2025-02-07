Virajı alamayan otomobil takla atarak denize düştü

Kaza, Erdek-Edincik karayolunda meydana geldi. 10 AFA 613 plakalı otomobiliyle Erdek'ten Edincik istikametine seyir halinde olan Özay Ergin, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı ve kayalıkları aşarak denize düştü. Yan yatan otomobilden sürücü, kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen ekipler, vinç yardımıyla aracı denizden çıkardı.