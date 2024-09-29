Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Elif T. idaresindeki otomobil, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek köyü yakınlarında virajı alamayarak takla attı.

Kazada sürücü Elif T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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