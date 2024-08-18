Virajı alamayan TIR devrildi: 1 ölü

Antalya'nın Aksu ilçesinde virajda bariyerlere çarpıp devrilen TIR’ın şoförü Osman Doğmuş hayatını kaybetti.

Virajı alamayan TIR devrildi: 1 ölü

Kaza, saat 10.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi’nde, -Isparta kara yolunda meydana geldi.

Konya'dan Antalya'ya arıtma suyu taşıyan Osman Doğmuş'un kullandığı TIR, virajda bariyerlere çarpıp, devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışan Doğmuş'u çıkaramayınca vinç istendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi, Doğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen vinç ile yan yatan TIR kara yolundan kaldırıldı.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Osman Doğmuş'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aynı taşıma şirketinde çalışan arkadaşları Doğmuş'un kaza yaptığı haberini alıp olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti.

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