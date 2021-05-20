Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı

SON DAKİKA HABERİ: Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen Hsk 2. Dairesi; hakkında soruşturma yapılan ilgilinin bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaştığından oybirliği ile hakimler ve savcılar kanununun 77. maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

20.05.2021 - 12:20 | Son Güncelleme : 20.05.2021 - 12:50

Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Covid-19 tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'un, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

HSK'dan yapılan açıklamaya göre, HSK 2. Dairesi, Savcı Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü.

Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut'un oy birliği ile Hakimler ve Savcılar Kanununun 77'nci maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

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