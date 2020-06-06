Virüs bulaştıran nişana ceza yağdı

Kahramanmaraş'ta virüs bulaştıran nişan törenine ceza kesildi.



Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü mahallesinde 27 Nisan'da Özarslan ve Demir ailelerinin çocukları nişanlandı.



Nişana katılanlardan biri rahasızlanınca hastaneye kaldırıldı, corona virüs testi pozitif çıktı. İki gün sonra aynı aileden 4 kişinin daha test sonucu pozitifti.

12 EVE KARANTİNA

Hüyüklü ve Afşinbey mahallelerindeki 12 ev karantina altına alındı. Ayrıca yasak olmasına rağmen yapılan nişanla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.



Karantinanın ardından filyasyon ekipleri, testleri pozitif çıkan 5 kişinin temas ettikleri kişiler ile nişana katılanları takibe aldı. Ekipler 45 kişinin virüse yakalandığını belirledi.



Tedavileri tamamlanan 43 kişi taburcu oldu. Hastandeki tedavisi süren iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Jandarma ve polis ekipleri, yasak olmasına rağmen nişan yapan ve nişan törenine katılan 25 kişinin kimliklerini tespit etti. 24 kişiye 3 bin 180'er liradan 76 bin 320 lira ceza yazıldı.



Bir kişiye de nişana yolcu taşıma ve karantinayı ihlal etmekten 9 bin 540 lira olmak üzere toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.